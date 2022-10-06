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Мобилизация в РФ: в некоторых селах Карелии не нашли ни одного мужчины
06.10.2022 01:20 Алина Груднева

Мобилизация в РФ: в некоторых селах Карелии не нашли ни одного мужчины

В Карелии мужское население нескольких сел сбежало в леса из-за частичной мобилизации. 

 
Об этом сообщают местные паблики.
 
"Ушедших в леса жителей вепсских сел в Карелии разыскивать никто не стал", - сообщает один из местных Telegram-каналов. 
 
По словам активистов, после неудачной попытки мобилизации в Шелтозере и Рыбреке больше никто к ним не приезжал. 
 
Тем временем, по словам губернатора Карелии Артура Парфенчикова, в республике якобы выполнили задание по частичной мобилизации. Но он не стал уточнять, сколько человек мобилизовано.
 
Среди тех, кто получил повестки, как выяснилось, нет ни одного чиновника.

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