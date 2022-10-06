



Мобилизация в РФ: в некоторых селах Карелии не нашли ни одного мужчины

В Карелии мужское население нескольких сел сбежало в леса из-за частичной мобилизации.

Об этом сообщают местные паблики.

"Ушедших в леса жителей вепсских сел в Карелии разыскивать никто не стал", - сообщает один из местных Telegram-каналов.

По словам активистов, после неудачной попытки мобилизации в Шелтозере и Рыбреке больше никто к ним не приезжал.

Тем временем, по словам губернатора Карелии Артура Парфенчикова, в республике якобы выполнили задание по частичной мобилизации. Но он не стал уточнять, сколько человек мобилизовано.

Среди тех, кто получил повестки, как выяснилось, нет ни одного чиновника.