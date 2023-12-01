



Многодетный американец установил забавный рекорд

Чад Кемпел из Eagle вышел на дорожку в средней школе Eagle и протолкал пятиместную коляску, в которой находились его дети, 8-летняя Саванна; Эйвери, 7 лет; и 5-летние Ноэль, Грейсон и Престон на дистанцию ​​1 километр.



Это расстояние у него заняло 5 минут и 34 секунды.



Двое других пятилетних детей Кемпела подбадривали его со стороны вместе с мамой Эми.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



“Нам нужна была коляска, в которую поместилось бы пятеро детей, поэтому мы купили пятиместную коляску, и, поскольку у нее отличные колеса для скорости, я решил катать коляску, пока выхожу на пробежку”. Таким образом Чад попал в Книгу рекордов Гиннесса.

