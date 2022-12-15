



Мнение эксперта: Семенович объяснила, почему мужчин притягивает большая грудь

евица и телеведущая Анна Семенович известна как одна из самых сексуальных российских артисток, обладающая пикантными формами. Она рассказала, почему мужчинам нравится большая грудь в «Вечернем шоу Аллы Довлатовой».



По словам Семенович, учеными было доказано, что вид пышного бюста вызывает у мужчин выработку гормонов счастья. Анна добавила, что при взгляде на большие женские формы мужчинам «кажется, что там молочко».



«Когда мужчина смотрит на большую грудь, то у него меньше инсультов и инфарктов. А если он еще ее потрогал, то он самый счастливый на свете!» — добавила Семенович.