



“Мне 23 года, а моему бойфренду 71, и я хочу выйти за него замуж”

На форуме Reddit, участница под ником u/cinnamonpenguinss обратилась за советом к аудитории. 23-летняя девушка уверена, что любит своего 71-летнего бойфренда и теперь подумывает о том, чтобы выйти за него замуж. Однако, ее беспокоит забота, в которой может нуждаться ее любимый со временем.

Девушка привела свои сомнения и аргументы:



“У его мамы деменция, и она очень слаба. Это наводит меня на мысль, что в его жизни наступит момент, когда он будет нуждатьсяя в дополнительном уходе”.

“У его отца не было проблем с памятью, но он перенес инсульт. У него нет детей, поэтому я буду заботиться о нем, когда он станет старше. Каково это — заботиться о стареющем партнере, особенно если у вас есть карьера?”



“Немного странно планировать расторжение брака, но я твердо верю, что десять или два года счастливых отношений лучше, чем их отсутствие. Я просто хочу убедиться, что я именно тот человек, который будет заботиться о нем и любить его".



Мнения о том, стоит ли девушке выходить замуж за своего бойфренда, были неоднозначными, а некоторые пользователи даже утверждали, что она “потратит впустую лучшие годы” своей жизни.



Другие, однако, были более обнадеживающими:



“Я обожала своего мужа, который умер. Если бы я могла повторить, я бы все равно сделала все это снова”.



“Даже если бы вы были с кем-то вашего возраста, все равно была бы вероятность того, что вы потеряете друг друга.Так что возьмите свое счастье, если вы любите его, тогда это не будет препятствием”.