



Младшая дочь Трампа вышла замуж за миллиардера из Нигерии

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа и актрисы Марлы Мэйплз, 29-летняя Тиффани вышла замуж за 25-летнего миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Для пышного празднования заключения брака пара выбрала резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.



На свадьбу пригласили более 250 гостей, а к венцу Тиффани Трамп провел ее отец. Само место торжества было особенным для невесты, ведь там она провела большую часть своего детства.

На церемонии Тиффани появилась в пышном блестящем платье от ливанского модельера Эли Сааба. Дополнительными элементами образа стали серьги с бриллиантами и жемчугом. Наряды того же одноименного бренда для себя выбрали и мама невесты, а также третья жена Трампа Мелания.