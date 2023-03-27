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27.03.2023 18:01 Алина Груднева

Митинг сторонников правовой реформы перенесен из-за пробок

Митинг сторонников правовой реформы в Иерусалиме состоится позже, чем было запланировано изначально.

По данным израильских СМИ, он перенесен из-за пробок, сковавших израильскую столицу.

Ожидается, что мероприятие в поддержку правовой реформы стартует в 19:00.

Ранее министр финансов Бецалель Смотрич призвал правых избирателей выйти на демонстрацию под Кнессет, подчеркнув, что "нельзя поддаваться насилию, анархии, отказам и диким забастовкам".
 

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