



Митинг сторонников правовой реформы перенесен из-за пробок

Митинг сторонников правовой реформы в Иерусалиме состоится позже, чем было запланировано изначально.



По данным израильских СМИ, он перенесен из-за пробок, сковавших израильскую столицу.



Ожидается, что мероприятие в поддержку правовой реформы стартует в 19:00.



Ранее министр финансов Бецалель Смотрич призвал правых избирателей выйти на демонстрацию под Кнессет, подчеркнув, что "нельзя поддаваться насилию, анархии, отказам и диким забастовкам".

