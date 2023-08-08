



"Миссис Россия" рассказала, прибегала ли к пластике

"Миссис Россия" Жанна Специальная заверяет, будто не прибегала к пластической хирургии.



Такое заявление она сделала в комментарии "СтарХит".



"Слава богу, операций не было. Лицо мне еще рано делать, мне только 32 года", - сказала россиянка.



Она не исключила, что когда-нибудь сделает пластику, в которой не видит ничего зазорного.



"Это дело каждого – кто-то хочет улучшить себя, убрать что-то. Если человек будет счастлив после операции, то почему бы и нет", – отметила она.



По словам "Миссис Россия", она ухаживает за кожей с помощью хороших косметических средств. Следить за фигурой ей помогает диета.