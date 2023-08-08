



"Миссис Россия" рассказала, что думает о хейтерах

"Миссис Россия" Жанна Специальная, как и многие знаменитости, сталкивается с хейтом в свой адрес из-за внешности и победы на конкурсе красоты.



В этом она призналась в интервью "Супер".



"Для меня имеет значение только мнение близких людей и профессионалов. Если меня будет критиковать икона стиля, я прислушаюсь. Сейчас некоторые пользователи постят мои старые фотографии с подписью: "Ах вот какая она в обычной жизни", - рассказала она.



По словам Специальной, ей пришлось сильно похудеть после родов для участия в конкурсе красоты. Для этого она сидела на диетах и занималась спортом.



"Я-то знаю, как мне дались все изменения во внешности за последние полгода. Не обращаю на такое внимание, в конце концов, каждый человек имеет право на мнение", - отметила она.