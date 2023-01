"Мисс Вселенная-2023": объявлена победительница

Завершился конкурс "Мисс Вселенная", проходивший в ночь на 15 января в Новом Орлеане.



Победительницей в этом году стала участница от США Р'Бонни Габриэль.



В первую пятерку финалисток также попали участницы от Доминиканской Республики, Венесуэлы, Пуэрто-Рико и Кюрасао.



