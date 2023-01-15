



"Мисс Вселенная-2023": объявлена победительница

Завершился конкурс "Мисс Вселенная", проходивший в ночь на 15 января в Новом Орлеане.



Победительницей в этом году стала участница от США Р'Бонни Габриэль.



В первую пятерку финалисток также попали участницы от Доминиканской Республики, Венесуэлы, Пуэрто-Рико и Кюрасао.



The official Miss Universe is… USA🇺🇸 pic.twitter.com/mBZvNTJN1m — Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023

О новой "Мисс Вселенной" известно, что она является американо-филиппинской моделью. Габриэль родилась в Хьюстоне, в семье филиппинца Ремихио Бонзона Габриэля и американки Даны Уокер.Девушка училась в Университете Северного Техаса, где получила степень бакалавра в сфере дизайна одежды. В настоящее время Габриэль совмещает работу дизайнером и моделью. В 2022 году она победила на конкурсе "Мисс США".