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"Мисс Вселенная-2023": объявлена победительница
15.01.2023 07:46 Алина Груднева

"Мисс Вселенная-2023": объявлена победительница

Завершился конкурс "Мисс Вселенная", проходивший в ночь на 15 января в Новом Орлеане.

Победительницей в этом году стала участница от США Р'Бонни Габриэль.

В первую пятерку финалисток также попали участницы от Доминиканской Республики, Венесуэлы, Пуэрто-Рико и Кюрасао.
 

О новой "Мисс Вселенной" известно, что она является американо-филиппинской моделью. Габриэль родилась в Хьюстоне, в семье филиппинца Ремихио Бонзона Габриэля и американки Даны Уокер.

Девушка училась в Университете Северного Техаса, где получила степень бакалавра в сфере дизайна одежды. В настоящее время Габриэль совмещает работу дизайнером и моделью. В 2022 году она победила на конкурсе "Мисс США".

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