



Мишель Обама сделала шокирующее признание о своем браке

Мишель Обама, жена бывшего президента США Барака Обамы, откровенно рассказала о проблемах, которые были в их браке. В частности, она призналась, что было время, когда она "терпеть не могла" своего мужа, Барака Обаму.



Об этом сообщает журнал People.



По словам Мишель Обамы, этот период длился в течение 10 лет, когда их дети были маленькими.



"Люди думают, что я лукавлю, говоря, что было 10 лет, когда я терпеть не могла своего мужа. И угадайте, когда это произошло? Когда дети были маленькими", - сказала она.



Мишель Обама отметила, что дисбаланс в их браке возник в то время, когда политическая карьера ее мужа шла по восходящей, а она в основном заботилась о детях.