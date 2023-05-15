



Мировые цены на элитную жилую недвижимость упали впервые с 2009 года

Мировые цены на элитное жилье упали в первом квартале впервые со времен финансового кризиса, пишет Bloomberg.



По данным консалтинговой компании Knight Frank, специализирующейся на недвижимости, индекс цен на элитное жилье в 46 городах снизился на 0,4% в годовом исчислении, что стало первым падением с 2009 года. Это резкий откат от 10% роста, наблюдавшегося в четвертом квартале 2021 года.



Наибольший спад наблюдался на рынке жилья Новой Зеландии, где цены на элитное жилье в Веллингтоне, Окленде и Крайстчерче упали на двузначную величину. В крупных городах, включая Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Гонконг и Ванкувер, цены на элитное жилье также снизились.



Knight Frank определяет элитные дома как верхние 5% рынка с точки зрения стоимости.



Тем не менее, в большинстве городов, отслеживаемых компанией, цены в первом квартале выросли, причем в Дубае и Майами рост цен был двузначным. Цены в Дубае выросли на 44%, в результате чего общий рост цен за период с марта 2020 года составил 149%.