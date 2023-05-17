



Мировой рекорд: Профессор из Флориды пробыл под водой 74 дня

Профессор Университета Южной Флориды 55-летний Джозеф Дитури побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой без разгерметизации. Он провел на дне лагуны глубиной более 9 метров во Флориде более 74 дней, сообщает BBC.



Мужчина пока не планирует останавливаться и хочет оставаться в подводном домике не менее 100 дней.



Профессор продолжает вести онлайн-занятия по биомедицинской инженерии. Чтобы быть занятым, он ежедневно просыпается в пять утра тренироваться. Питается продуктами с высоким содержанием белка (яйца и лосось), а больше скучает по солнцу.



В рамках проекта Дитури изучает, как организм человека реагирует на длительное воздействие экстремального давления. Исследователи анализируют здоровье 55-летнего мужчины, а также психологические последствия столь долгой изоляции и "заключения".



У профессора Дитури есть прозвище "Доктор Глубокое Море". Он начал свой эксперимент 1 марта в подводном домике Джулса – это небольшая комната, расположенная на дне лагуны во Флорида-Кис.



Предыдущий мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой без разгерметизации – 73 дня. Его в 2014 году установили два профессора в том же домике.

