



Мирно не вышло: разводящаяся звезда "Игры престолов" подала в суд на бывшего

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер подала в суд на мужа Джо Джонаса, с которым разводится.



Мирного расставания не получилось, поскольку бывший муж актрисы отказывается отдавать ей детей.



По данным TMZ, адвокаты Софи подали иск в Манхэттенский суд. По словам актрисы, у нее было соглашение с Джо воспитывать двух дочерей в Великобритании. Она утверждает, что отец ее детей спрятал паспорта, не позволяя ей вывезти их за пределы США.



Спустя несколько часов после подачи заявления, ее заметили с дочерью на прогулке в Нью-Йорке. Сам Джо ответил журналистам, что судья запретил обоим родителям вывозить детей за пределы страны до тех пор, пока продолжается бракоразводный процесс.