



Минздрав: ресторан “Тополопомпо” возвращается к работе

Вчера (10.05.23) отдел Минздрава Тель-Авивского округа провел повторную санитарную проверку в ресторане “Тополопомпо”.



В ходе предыдущей проверки, проведенной в воскресенье, 7 мая, были взяты образцы продуктов питания для лабораторных исследований, а затем все сырье было уничтожено на месте. Кроме того, собственники заменили консультанта по пищевой безопасности и, кроме того, за то время, что ресторан был закрыт, провели комплекс мероприятий по устранению недостатков.



Лабораторные данные от 07.05 свидетельствуют об инфицировании овощного салата и сырой рыбы.



Поскольку в ходе сегодняшней проверки было установлено, что недостатки устранены, ресторану была предоставлена возможность вернуться к работе.



Шира Соломон, пресс-секретарь Минздрава