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Минздрав предупреждает об опасном загрязнении рек на севере Израиля
30.08.2022 18:31 Евгения Маркова

Минздрав предупреждает об опасном загрязнении рек на севере Израиля

Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды предупреждают, что купание в некоторых реках на севере страны может быть опасно для здоровья.

Результаты проб воды полученные во вторник говорят о загрязнении водотоков фекальными стоками.

Загрязнение выявлено:

  • Шенир (Хацбани) - от устья ручья из Ливана (Римский мост) до места впадения в Иордан;
  • Иордан - от моста Йосеф до моста Арик-Кол (устье в Кинерет);
  • Нахаль-Эль-Аль;
  • Нахаль Ха-Зачи;
  • Гилбон - водопад Дебора, шестиугольный бассейн;
  • Нахаль Залмон, Казив - Эйн Хадралит, Батзат - Тафсит Илон.

Министерство экологии не обнаружило источник загрязнения или причину, которая могла бы объяснить результаты анализов.

Отбор проб на качество воды в ряде рек на севере осуществляется каждые две недели через инспекторов Управления природы и парков в фиксированных точках отбора проб в Верхней Галилее, на Голанах и в Западной Галилее. Под точкой отбора подразумеваются конкретные участки ручья, водопад или пруд.
 

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