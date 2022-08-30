Минздрав предупреждает об опасном загрязнении рек на севере Израиля
Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды предупреждают, что купание в некоторых реках на севере страны может быть опасно для здоровья.
Результаты проб воды полученные во вторник говорят о загрязнении водотоков фекальными стоками.
Загрязнение выявлено:
- Шенир (Хацбани) - от устья ручья из Ливана (Римский мост) до места впадения в Иордан;
- Иордан - от моста Йосеф до моста Арик-Кол (устье в Кинерет);
- Нахаль-Эль-Аль;
- Нахаль Ха-Зачи;
- Гилбон - водопад Дебора, шестиугольный бассейн;
- Нахаль Залмон, Казив - Эйн Хадралит, Батзат - Тафсит Илон.
Министерство экологии не обнаружило источник загрязнения или причину, которая могла бы объяснить результаты анализов.
Отбор проб на качество воды в ряде рек на севере осуществляется каждые две недели через инспекторов Управления природы и парков в фиксированных точках отбора проб в Верхней Галилее, на Голанах и в Западной Галилее. Под точкой отбора подразумеваются конкретные участки ручья, водопад или пруд.