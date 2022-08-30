



Минздрав предупреждает об опасном загрязнении рек на севере Израиля

Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды предупреждают, что купание в некоторых реках на севере страны может быть опасно для здоровья.



Результаты проб воды полученные во вторник говорят о загрязнении водотоков фекальными стоками.



Загрязнение выявлено:

Шенир (Хацбани) - от устья ручья из Ливана (Римский мост) до места впадения в Иордан;

Иордан - от моста Йосеф до моста Арик-Кол (устье в Кинерет);

Нахаль-Эль-Аль;

Нахаль Ха-Зачи;

Гилбон - водопад Дебора, шестиугольный бассейн;

Нахаль Залмон, Казив - Эйн Хадралит, Батзат - Тафсит Илон.

Министерство экологии не обнаружило источник загрязнения или причину, которая могла бы объяснить результаты анализов.Отбор проб на качество воды в ряде рек на севере осуществляется каждые две недели через инспекторов Управления природы и парков в фиксированных точках отбора проб в Верхней Галилее, на Голанах и в Западной Галилее. Под точкой отбора подразумеваются конкретные участки ручья, водопад или пруд.