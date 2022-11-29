



Минздрав предостерегает население от покупки некоторых продуктов HYDROLA

Министерство здравоохранения предупреждает общественность о том, что использование продукции, не имеющей лицензии Министерства здравоохранения, или использование продукции, не соответствующей условиям лицензии, может нанести вред вашему здоровью. Товары из этой серии продаются без лицензии Министерства здравоохранения, и мы просим воздержаться от использования продукта.



Подробная информация о продуктах серии:

«Антивозрастной набор для ухода и питания с гиалуроновой кислотой»

"Набор для массажа и питвния с банками и питанием"

"Интенсивная сыворотка и дерморолл"

«Осветляющий крем от пятен и пигментации»

«Интенсивная сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой»

«Восстанавливающий ночной крем»

«Интенсивный дневной крем»

«Активный крем для глаз»

«Активная питательная маска с гиалуроновой кислотой»

«Активный очищающий крем»

«Активный пилинг лица двойного действия»

«Акне-ролл»

«Ознакомительный набор»

«Интенсивный крем для лица с гиалуроновой кислотой»

«Активный дневной крем»

Министерство здравоохранения рекомендует тщательно проверять, чтобы используемая косметика была одобрена Минздравом и не содержала дополнительных веществ, состав которых не проверялся и безопасность которых неизвестна.Вы можете проверить лицензии на продукцию, утверждённые Министерством здравоохранения, в базе данных косметики и парфюмерии на сайте Министерства.По вопросам и дополнительной информации можно обращаться на горячую линию "Голос здоровья" (*5400).Шира Соломонпресс-секретарь Минздрава