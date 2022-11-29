Минздрав предостерегает население от покупки некоторых продуктов HYDROLA
Министерство здравоохранения предупреждает общественность о том, что использование продукции, не имеющей лицензии Министерства здравоохранения, или использование продукции, не соответствующей условиям лицензии, может нанести вред вашему здоровью. Товары из этой серии продаются без лицензии Министерства здравоохранения, и мы просим воздержаться от использования продукта.
Подробная информация о продуктах серии:
- «Антивозрастной набор для ухода и питания с гиалуроновой кислотой»
- "Набор для массажа и питвния с банками и питанием"
- "Интенсивная сыворотка и дерморолл"
- «Осветляющий крем от пятен и пигментации»
- «Интенсивная сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой»
- «Восстанавливающий ночной крем»
- «Интенсивный дневной крем»
- «Активный крем для глаз»
- «Активная питательная маска с гиалуроновой кислотой»
- «Активный очищающий крем»
- «Активный пилинг лица двойного действия»
- «Акне-ролл»
- «Ознакомительный набор»
- «Интенсивный крем для лица с гиалуроновой кислотой»
- «Активный дневной крем»
Министерство здравоохранения рекомендует тщательно проверять, чтобы используемая косметика была одобрена Минздравом и не содержала дополнительных веществ, состав которых не проверялся и безопасность которых неизвестна.
Вы можете проверить лицензии на продукцию, утверждённые Министерством здравоохранения, в базе данных косметики и парфюмерии на сайте Министерства.
По вопросам и дополнительной информации можно обращаться на горячую линию "Голос здоровья" (*5400).
Шира Соломон
пресс-секретарь Минздрава