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Минздрав предостерегает население от покупки некоторых продуктов HYDROLA
29.11.2022 19:32 Шира Соломон, пресс-секретарь Минздрава

Минздрав предостерегает население от покупки некоторых продуктов HYDROLA

Министерство здравоохранения предупреждает общественность о том, что использование продукции, не имеющей лицензии Министерства здравоохранения, или использование продукции, не соответствующей условиям лицензии, может нанести вред вашему здоровью. Товары из этой серии продаются без лицензии Министерства здравоохранения, и мы просим воздержаться от использования продукта.
 
Подробная информация о продуктах серии:

  • «Антивозрастной набор для ухода и питания с гиалуроновой кислотой»
  • "Набор для массажа и питвния с банками и питанием"
  • "Интенсивная сыворотка и дерморолл"
  • «Осветляющий крем от пятен и пигментации»
  • «Интенсивная сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой»
  • «Восстанавливающий ночной крем»
  • «Интенсивный дневной крем»
  • «Активный крем для глаз»
  • «Активная питательная маска с гиалуроновой кислотой»
  • «Активный очищающий крем»
  • «Активный пилинг лица двойного действия»
  • «Акне-ролл»
  • «Ознакомительный набор»
  • «Интенсивный крем для лица с гиалуроновой кислотой»
  • «Активный дневной крем»
 
Министерство здравоохранения рекомендует тщательно проверять, чтобы используемая косметика была одобрена Минздравом и не содержала дополнительных веществ, состав которых не проверялся и безопасность которых неизвестна.

Вы можете проверить лицензии на продукцию, утверждённые Министерством здравоохранения, в базе данных косметики и парфюмерии на сайте Министерства.

По вопросам и дополнительной информации можно обращаться на горячую линию "Голос здоровья" (*5400).
 
Шира Соломон
пресс-секретарь Минздрава
 

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