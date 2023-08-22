



Минтранс предупредил, что пробки в Израиле скоро усугубятся

Официальный отчет Минтранса под заголовком “Грядут пробки!” предупреждает об ухудшении ситуации с перегруженностью израильских дорог и снижении надежности общественного транспорта начиная со следующего месяца, когда дети вернутся в школу.



“С началом учебного года, а особенно после еврейских праздников, заторы на всех дорогах Израиля усилятся”, – говорится в документе Национального управления общественного транспорта.



“Заторы на дорогах создают две серьезные проблемы для участников дорожного движения”, – говорится в отчете. “Первая проблема – это, конечно, время, потраченное впустую, вместе с загрязнением воздуха и вредом для качества жизни. Вторая проблема посерьезнее – отсутствие регулярности в пробках. Регулярно задерживаться на полчаса на маршруте неприятно, но это хотя бы можно компенсировать и выехать раньше. Когда пробки нерегулярные, ситуация намного тяжелее”.



Ситуация настолько серьезная, что Министерство транспорта предупреждает о “массовых заторах, которые будут возникать каждые несколько дней и вызывать задержки на час и более, как для общественного, так и для личного транспорта”.



“Это самая неприятная ситуация, которую невозможно как-либо планировать”, – пишет ведомство.



Статистика пунктуальности общественного транспорта показывает, что в период с сентября по ноябрь прошлого года надежность автобусов упала ниже минимального порога, установленного Национальным управлением общественного транспорта. Министерство транспорта ожидает, что ситуация повторится в этом году, и что уровень обслуживания будет оставаться ниже минимального до конца 2023 года.



Министр транспорта Мири Регев продвигает решение, которое позволит частным транспортным средствам, перевозящим более одного человека, ездить по полосам городского общественного транспорта. Однако, профессиональные источники ожидают, что такая инициатива еще больше ухудшит уровень пунктуальности общественного транспорта.