



МИНТРАНС и “Эгед”: улучшение услуг общественного транспорта в районе Иерусалима

Компания "Эгед" выиграла тендер на обслуживание общественного транспорта в окрестностях Иерусалима с западной стороны. "Эгед" заменит компанию "Электра Офаким", которая осуществляла обслуживание на этих маршрутах в течение последнего десятилетия.



Процесс развития общественного транспорта продолжается. В ближайшее время жители Гиват-Зеэва, Мевасерет-Циона и окрестностей, а также пассажиры, путешествующие между Иерусалимом и Бней-Браком, смогут наслаждаться улучшенным обслуживанием на городских и междугородних маршрутах.



В рамках этого процесса будет улучшена система общественного транспорта в районе окрестностей Иерусалима с западной стороны, в поселениях и также в направлении Иерусалима, Гуш Дана и других пунктов назначения.



Компания "Эгед" будет осуществлять обслуживание на этих маршрутах с помощью более 300 новых автобусов, половина из которых будет работать на альтернативном топливе, а остальные будут соответствовать строгим экологическим стандартам (стандарт "Евро-6"). Это позволит сделать поездки более эффективными, экологически безопасными и комфортными.



Новые городские автобусы будут оборудованы дверьми на всех сторонах и будут иметь улучшенное физическое разделение водительской кабины, что позволит повысить безопасность водителя во время поездки, сэкономить время и улучшить качество обслуживания. Автобусы также будут оснащены беспроводной сетью и USB-разъемами для зарядки телефонов.



Мири Регев, министр транспорта: "Жители окрестностей Иерусалима вскоре смогут насладиться улучшенным общественным транспортом. Каждый раз, когда мы проводим тендер на выбор нового оператора общественного транспорта, мы поднимаем планку. Перед тем, как проводить тендер, мы изучаем удовлетворенность пассажиров, выясняем их потребности и консультируемся с представителями жителей и администрацией. В соответствии с этим мы определяем требования и ожидания от нового оператора. Благодаря этим улучшениям, я надеюсь, что другие водители повторно рассмотрят свои возможности и оставят свои личные автомобили дома".



