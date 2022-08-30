



Минпрос расширяет учебную программу по сельскому хозяйству

Министерство просвещения и министерство сельского хозяйства приняли решение продвигать в средних школах уникальную учебную программу, которая сочетает в себе практику в сфере фермерства с полноценным обучением на аттестат зрелости.

Об этом сообщает пресс-службы министерства сельского хозяйства и министерства просвещения.

Программа нацелена на укрепление сельскохозяйственного образования, углубления чувства принадлежности и связи со страной и землей. Программа начнется в 12 школах.

"Система образования воспитывает в учениках любовь к земле и любовь к родине самыми разными способами: путешествия по стране, рассказы об истории, героизме и наследии, мемориальные церемонии и многое другое. Новая программа позволяет учащимся углубить свою связь с землей на практике. Благодаря ей, многие учащиеся, проживающие в городской среде, смогут принять участие в процессе обработки почвы и увидеть плоды своего труда. Эта связь углубляет их чувство принадлежности, укрепляет их самооценку и позволяет развивать навыки целеустремленности, настойчивости, терпения наряду с необходимыми навыками в сфере сельского хозяйства", - отмечает гендиректор минпроса Далит Штаубер.

Наряду с практическими занятиями в этой области учащиеся узнают о научных принципах в сельском хозяйстве, о производственных процессах и технологиях производства, о разработке инновационных производственных технологий, об экологических, научных и технологических проблемах в сельскохозяйственных работах и о пути решений этих сложных задач. Сочетание теоретических занятий с полным практическим опытом в этой области совершенствует навыки самодисциплины, целеустремленности и способности работать в команде и, следовательно, вносит большой вклад в сокращение отсева в системе образования.

Наама Кауфман-Фасс, гендиректор министерства сельского хозяйства: "Любой, для кого сельское хозяйство Израиля важно, понимает, что наряду с инвестициями в инновации мы должны инвестировать в человеческий капитал, поскольку без следующего поколения не может быть сельского хозяйства. Совместная программа с министерством образования направлена на то, чтобы познакомить подростков с этой сферой начиная со средней школы. Программа является частью проекта поддержки со стороны министерства сельского хозяйства молодых и новых фермеров, от молодежных движений через среднюю школу до волонтерских организаций. Таким образом, мы можем поощрять молодое поколение, что приведет к дальнейшему процветанию израильского сельского хозяйства".