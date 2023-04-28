



Минпрос намерен запретить забастовку в старших классах

Министерство просвещения намерено до начала Шаббата подать ходатайство о судебном запрете забастовке среди учителей 10 и 11 классов по всей стране.



Об этом объявил глава минпроса Йоав Киш.



"Метод председателя профсоюза учителей Рана Эреза, объявившего в пятницу о забастовке на воскресенье, не увенчается успехом. Ран Эрез причиняет вред ученикам и не следует решению суда", - сказал министр.



В ответ Эрез сказал, что Киш "либо не осведомлен о проблеме, либо лжет".



"Пусть общественность решает. Педагоги выполняют решения суда в соответствии с буквой закона", - ответил он.



Ранее профсоюз учителей объявил об однодневной забастовке на воскресенье. Уточнялось, что по всей стране занятий в 10 и 11 классах не будет.

