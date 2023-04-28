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Минпрос намерен запретить забастовку в старших классах
28.04.2023 16:47 Алина Груднева

Минпрос намерен запретить забастовку в старших классах

Министерство просвещения намерено до начала Шаббата подать ходатайство о судебном запрете забастовке среди учителей 10 и 11 классов по всей стране.

Об этом объявил глава минпроса Йоав Киш.

"Метод председателя профсоюза учителей Рана Эреза, объявившего в пятницу о забастовке на воскресенье, не увенчается успехом. Ран Эрез причиняет вред ученикам и не следует решению суда", - сказал министр.

В ответ Эрез сказал, что Киш "либо не осведомлен о проблеме, либо лжет".

"Пусть общественность решает. Педагоги выполняют решения суда в соответствии с буквой закона", - ответил он.

Ранее профсоюз учителей объявил об однодневной забастовке на воскресенье. Уточнялось, что по всей стране занятий в 10 и 11 классах не будет.
 

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