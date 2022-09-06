



Минобороны создаст комитет для поиска жилищных решений для инвалидов ЦАХАЛа

Департамент реабилитации Минобороны продолжает продвигать ряд мероприятий по улучшению обслуживания и обеспечения ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа в рамках реформы "Единая душа". Генеральный директор Минобороны генерал-майор в отставке Амир Эшель назначил комиссию по рассмотрению жилищных решений для инвалидов в Армии обороны Израиля, перенесших посттравматическое расстройство, черепно-мозговые и психические травмы. Комиссию возглавит д-р Шломо Менделович, директор центра психического здоровья "Шалвета". Комитет был создан в сотрудничестве с Организацией инвалидов АОИ.



Комитет изучит особенные потребности ветеранов АОИ с ограниченными возможностями в сфере жилья, чтобы найти соответствующие решения, которые помогут реабилитационному отделу сосредоточиться на оптимальной реабилитации ветеранов с предоставлением им социального обеспечения и жилья.