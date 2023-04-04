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Министр соцэкономики Франции снялась для Playboy
04.04.2023 01:36 Ирина Демьянова

Министр соцэкономики Франции снялась для Playboy

Министр соцэкономики и французских ассоциаций Марлен Скиаппа появилась на обложке журнала Playboy, а также дала большое интервью по теме прав женщин и ЛГБТ. 

Как сообщает France24, позировала она в белом платье.

По словам Скиаппы, которая ранее была министром по вопросам гендерного равенства, ее фото и интервью — это “защита прав женщин делать со своим телом то, что они хотят: везде и всегда независимо от того, раздражает ли это недоброжелателей и лицемеров”.

Несмотря на то, что она сфотографировалась одетой, некоторые ее коллеги, например, премьер-министр Элизабет Борн, возмутились, называя фото в Playboy нецелесообразным, поскольку во Франции продолжаются политические и социальные потрясения на фоне пенсионных реформ президента Эмманюэля Макрона.

В то же время, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин поддержал решение Марлен Скиаппи и назвал его смелым.

 

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