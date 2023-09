Министр образования Британии выругалась матом

Министр образования Великобритании Джиллиан Киган после интервью телеканалу itv News не проверила, что камера и микрофон выключены и матом раскритиковала ее не хвалят за работу.



Короткое интервью было посвящено кризису в британской системе образования, связанному с использованием некачественных стройматериалов при строительстве ряда школ. Из-за этого некоторых учеников перевели на дистанционное обучение.



"Кто-нибудь когда-то вообще говорил: "Знаете, вы проделали *** хорошую работу, пока другие сидели на своих *** и ничего не делали. Никаких признаков этого?", - сказала министр.



Телеканал обнародовал высказывания Киган, наложив на цензурные слова звуковой сигнал. Министр образования принесла извинения, но возложила часть вины на журналиста-интервьюера.



Вместе с тем, британские СМИ обрушились на нее с критикой. В офисе премьер-министра выражения Киган назвали неприемлемыми.



