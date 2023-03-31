Министр обороны отметил вступление в НАТО – эмоциональное видео по-фински
Финский министр обороны Антти Кайкконен опубликовал видеоролик о том, как он отпраздновал завершение ратификации вступления Финляндии в НАТО. Эмоциональное финское видео он разместил в Twitter.
Министр Кайкконен показал, как под успокаивающую музыку приходит на утренний кофе и наливает его в чашку, брендированную флагом Альянса, которую кстати нашлась в посудном шкафу для такого символического дня.
"Ведем Финляндию вперед в безопасности", – написал он в конце.
В ночь на 31 марта Турция наконец ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, став последней из стран-членов НАТО сделавших этот шаг.
Perjantai, 31.3.2023. pic.twitter.com/8gSkV8TPLP— Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) March 31, 2023