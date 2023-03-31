



Министр обороны отметил вступление в НАТО – эмоциональное видео по-фински

Финский министр обороны Антти Кайкконен опубликовал видеоролик о том, как он отпраздновал завершение ратификации вступления Финляндии в НАТО. Эмоциональное финское видео он разместил в Twitter.



Министр Кайкконен показал, как под успокаивающую музыку приходит на утренний кофе и наливает его в чашку, брендированную флагом Альянса, которую кстати нашлась в посудном шкафу для такого символического дня.

"Ведем Финляндию вперед в безопасности", – написал он в конце.

В ночь на 31 марта Турция наконец ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, став последней из стран-членов НАТО сделавших этот шаг.