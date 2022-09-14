



Министр Меир Коэн: "Израиль продолжит помогать гражданам Украины"

С начала войны между Россией и Украиной 35 000 украинских беженцев, не подпадающих под Закон о возвращении, прибыли в Израиль, 13 700 из них все еще остаются в стране - согласно данным, опубликованным вчера центром "Временного порядка" ("Цав а-шаа"), созданного Министерством социального обеспечения и социальной защиты для помощи украинским беженцам.



Данные были представлены министру социального обеспечения Меиру Коэну, который в воскресенье ​​прибыл в центр "Цав а-шаа" по случаю Рош а-Шана. "С началом войны в Украине государство Израиль пришло на помощь беженцам, большинство из которых составляют женщины, дети и старики", — сказал министр Меир Коэн. "Те, кто приехал сюда, получили помощь от нашего министерства, правительства и гражданского общества, потому что только такие действия и являются правильными. В канун Рош а-Шана я хочу поблагодарить работников "Цав а-шаа", которые работают день и ночь, чтобы помочь беженцам, делают это с самоотверженно и с пониманием своей миссии. Мы гордимся ими. Израиль будет продолжать помогать гражданам Украины, которые приезжают к нам, пока не закончится война".



В центре "Цав а-шаа" министр встретился с Викторией Лашинер, которая после начала войны приехала в Израиль, была принята в центр в качестве работника и теперь помогает своим соотечественникам в Израиле.



"Я очень рада быть частью центра, который помогает беженцам в Израиле, и я благодарю за помощь и поддержку, которую Государство Израиль оказывает им. Мне очень больно слышать и видеть, что происходит в Украине, и я очень рада, что Государство Израиль оказывают всю возможную помощь", - сказала Виктория министру.



Из представленных министру данных следует, что большинство украинцев, приехавших в Израиль, составляют женщины, дети и пенсионеры. Данные показывают, что большинство беженцев для жизни выбрали города, где находятся самые большие русско- и украиноязычные общины, в первую очередь Бат-Ям (624 человека), за которым следуют Хайфа (555 человек), Ашкелон (510 человек), Нетания (494 человека), Петах-Тиква. (471), Ашдод (449), Ришон ле-Цион (383) и Беэр-Шева (309).



Со дня основания центра по сегодняшний день его сотрудники и социальные работники ответили более чем на 56 тысяч звонков, и почти 9 тысяч беженцев получили продовольственную помощь из центра. 214 получают психологическую помощь.



Фото предоставлено: Micah Benno LLC.