



Министерство транспорта подготовилось к седьмой ночи Песаха

Начиная с часа ночи после окончания праздника и до рассвета будут работать организованные минтрансом специальные пункты выезда для возвращающихся из Иерусалима жителей других городов. Центры отправления работают в дополнение к обычному обслуживанию, за исключением городов Арад и Кирьят-Гат, для которых вместо обычного маршрута будет работать специальный центр отправления.



Несмотря на усиленную подготовку и сотни дополнительных автобусов, население призывают набраться терпения и рекомендуют им также пользоваться услугами израильских железных дорог. которые также будут работать всю ночь.



Министерство транспорта заявляет, что в пунктах отправления размещены инспекторы, задача которых состоит в том, чтобы следить за необходимостью и объемом поездок и незамедлительно реагировать в соответствии с потребностями.



Операция по рассредоточению общественного транспорта между городами проводится в полном сотрудничестве с израильской полицией и отделом дорожного движения полиции, чтобы обеспечить регулярное движение транспорта и отдавать предпочтение общественному транспорту.



Министерство транспорта выразило удовлетворение работой общественного транспорта в Песах, благодаря которому около полумиллиона человек смогли добраться до Западной стены. Пилотный проект, запущенный впервые в этом году, при котором линии к Западной стене работали всю ночь, оказался эффективным, в результате чего нагрузки распределились в течение дня. Сейчас рассматривается возможность его расширения на дополнительные строки и даты.

