



Министерство транспорта не теряет надежды запустить метро Тель-Авива в ноябре

Две недели назад руководители Министерства транспорта провели пробный запуск Красной линии метро в центре Тель-Авива, который после перенесения сроков должен начать работу в конце ноября. В поездке к генеральному директору Министерства транспорта Михаль Франк и ее старшим заместителям присоединился совет директоров NTA - Metropolitan Mass Transit System во главе с председателем Adv.



Когда поезд двигался под землей со скоростью 80 километров в час, он внезапно затормозил из-за неисправности в системе сигнализации, которая направляет поезда и выдерживает между ними безопасную дистанцию.



Множество проблем и неполадок угрожают своевременному началу работы линии, но NTA уверено, что это все же возможно, и настаивает на том, чтобы Красная линия была полностью запущена в обещанный срок. Проект должен быть готов к тестированию компанией, которая будет эксплуатировать линию примерно через полтора месяца, и одной из главных проблем сейчас является неисправная сигнализация.



Передовая система, которая была установлена ​​и необходима для работы легкорельсового транспорта, предназначена для обеспечения высокого уровня безопасности, поэтому любая неисправность вызывает немедленную остановку, в чем для себя убедились высокопоставленные чиновники Минтранса. Правда, это период обкатки и испытаний, поэтому неисправности, безусловно, дело рутинное.



NTA пытается придерживаться расписания любой ценой. Например, еще несколько месяцев назад основным препятствием для своевременного открытия было завершение строительства станций. Поэтому в какой-то момент они рассматривали возможность запуска поезда из Бат-Яма, но только до станции Элифелет рядом с железнодорожным парком Тель-Авива и комплексом Тахана, где поезд уходит под землю. Другой вариант, который рассматривался, - открыть всю линию, но пропустить станции, которые не были готовы. После этого были обнаружены другие и более серьезные проблемы, например, неисправности в системе сигнализации.



Еще одной проблемой, которая может привести к задержке, являются темпы найма и обучения водителей - в настоящее время из 120 необходимых водителей нанято всего около 50 человек.

Помимо сигнализации и проблем со штатом работников, предстоит решить множество других вопросов — от завершения отделочных работ на станциях и обращения с техникой, которая моет поезда, до проблем в депо и ремонтных хозяйствах.



Все проблемы должны быть устранены за 45 дней до открытия линии. Обещают, что в конечном итоге поезд будет ходить каждые 3,5 минуты в часы пик, но в период обкатки, который продлится месяцы и, возможно, даже годы, поездки будут более медленными, и, возможно, не все станции будут открыты вовремя.

