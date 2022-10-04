



Министерство экологии попросило не мучить кур на Йом Кипур

Министерство экологии в понедельник выпустило специальный призыв к религиозным гражданам - заменить обряд "капарот" с курицей на пожертвование денег. С такими призывами ведомство выступает не первый год.



Обряд "капарот" предполагает кручение живой курицы с молитвой, чтобы на птицу перешли все грехи. Крутить можно и деньги, которые потом отдают на благотворительность, однако многие общины все же предпочитают кур, считая это более традиционным.



Курицу, впрочем, потом тоже умерщвляют и отдают бедным, но до этого птица испытывает не самые приятные ощущения.



Министерство экологии сообщает, что перед праздником птиц также содержат в переполненных клетках, что добавляет им страданий.



"Можно соблюдать обычай искупления грехов и продолжать традицию, но делать это, жертвуя деньги на благотворительность нуждающимся. Если не причинять страданий, это увеличит ценность поступка", - сказала министр Тамар Зандберг.



Заместитель мэра Иерусалима Йоси Хавилио также призвал к денежным пожертвованиям. По его словам, лучше избежать "неприятных зрелищ": "В обычае, связанном с жестоким обращением с животными, не может быть ни чести, ни достоинства, и сомнительно, что может быть какое-то искупление".