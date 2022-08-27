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Минфин хочет ввести судебный запрет на забастовку учителей
27.08.2022 22:49 Алина Груднева

Минфин хочет ввести судебный запрет на забастовку учителей

Министерство финансов Израиля хочет ввести судебный запрет на забастовку учителей, чтобы новый учебный год начался вовремя.

 
Об этом сообщает Israel Hayom.
 
В минфине давно работают над запретительными судебными приказами. Если решение будет принято, прокуратура их представит. 
 
Переговоры по трудовому спору зашли в тупик, и всего за четыре дня до начала учебного года разногласия между сторонами все еще велики.
 
В минфине утверждают, что сделают все, чтобы учебный год начался вовремя.

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