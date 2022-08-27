



Минфин хочет ввести судебный запрет на забастовку учителей

Министерство финансов Израиля хочет ввести судебный запрет на забастовку учителей, чтобы новый учебный год начался вовремя.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В минфине давно работают над запретительными судебными приказами. Если решение будет принято, прокуратура их представит.

Переговоры по трудовому спору зашли в тупик, и всего за четыре дня до начала учебного года разногласия между сторонами все еще велики.

В минфине утверждают, что сделают все, чтобы учебный год начался вовремя.