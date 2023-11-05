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Цукерберга срочно прооперировали
05.11.2023 00:30 Анатолий Кравченко

Миллиардер Цукерберг неожиданно попал в больницу – ему сделали операцию

Владелец компании Meta Марк Цукерберг на своей странице в Facebook объявил, что его госпитализировали в больницу. Причина неожиданной госпитализации – полученная травма во время тренировочного боя. Миллиардер повредил связки на колене, из-за чего ему пришлось делать срочно хирургическую операцию.

Сейчас Цукерберг чувствует себя хорошо, и готов в ближайшем времени продолжить тренировки.

Напоминаем, что на следующий год запланирован поединок главы корпорации Metа с владельцем соцести Х, а также компаний Tesla и SpaceX, Илоном Маском. Бой будет по правилам ММА, с настоящими раундами.


 

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