



Миллиардер Цукерберг неожиданно попал в больницу – ему сделали операцию

Владелец компании Meta Марк Цукерберг на своей странице в Facebook объявил, что его госпитализировали в больницу. Причина неожиданной госпитализации – полученная травма во время тренировочного боя. Миллиардер повредил связки на колене, из-за чего ему пришлось делать срочно хирургическую операцию.



Сейчас Цукерберг чувствует себя хорошо, и готов в ближайшем времени продолжить тренировки.



Напоминаем, что на следующий год запланирован поединок главы корпорации Metа с владельцем соцести Х, а также компаний Tesla и SpaceX, Илоном Маском. Бой будет по правилам ММА, с настоящими раундами.





