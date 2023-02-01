



Миллион человек собрались на мессу Папы Римского в Конго

Папа Римский Франциск отслужил одну из своих самых больших месс в столице Демократической Республики Конго Киншасе.



По оценкам, около миллиона человек собрались на мессу под открытым небом в аэропорту Ндоле во время второго шестидневного визита понтифика в Африку. Об этом сообщает ВВС.



Около половины населения Демократической Республики Конго составляют католики - это самая большая католическая община в Африке.



Выступая на мессе, Папа Римский призвал к миру в Конго, заявив, что воюющие стороны должны простить друг друга и предоставить своим противникам "великую сердечную амнистию".