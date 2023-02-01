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Миллион человек собрались на мессу Папы Римского в Конго
01.02.2023 13:20 Ольга Белозерова

Миллион человек собрались на мессу Папы Римского в Конго

Папа Римский Франциск отслужил одну из своих самых больших месс в столице Демократической Республики Конго Киншасе.

По оценкам, около миллиона человек собрались на мессу под открытым небом в аэропорту Ндоле во время второго шестидневного визита понтифика в Африку. Об этом сообщает ВВС.

Около половины населения Демократической Республики Конго составляют католики - это самая большая католическая община в Африке.

Выступая на мессе, Папа Римский  призвал к миру в Конго, заявив, что воюющие стороны должны простить друг друга и предоставить своим противникам "великую сердечную амнистию".

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