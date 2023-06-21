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Миллиардеры готовы платить 100 тысяч фунтов стерлингов за работу мечты
21.06.2023 11:22 Алина Груднева

Миллиардеры готовы платить 100 тысяч фунтов стерлингов за работу мечты

Американские миллиардеры предлагают 100 тысяч фунтов стерлингов в год для работников, нанятых для обеспечения "исключительного ухода" двум большим собакам.

По данным The Sun, жить придется с семьей в элитном районе Лондона Найтсбридж.

В рамках работы мечты для собачников сотруднику придется бесплатно путешествовать по миру вместе с нанимателями, чтобы присматривать за питомцами.

В обязанности входят игры с другими питомцами, походы к ветеринару, кормление собак. Также сотрудник должен знать, как и какие лекарства нужно давать в случае болезни или стресса.

Как ни странно, за такую сумму "няньке" для собак придется отрабатывать ненормированный день. На такую вакансию уже откликнулись 400 заявок, готовых отодвинуть свою личную жизнь на второй план, чтобы следить за животными.
 

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