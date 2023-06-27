



Миллиардера Романа Абрамовича заметили в неожиданном месте

Среди суеты повседневной жизни мы мало знали, что известный российский миллиардер Роман Абрамович тихо проводил время в Израиле. Об этом пишет Маарив.



“Наша эксклюзивная видеозапись с камеры запечатлела, как Абрамович проводит день с двумя своими детьми в филиале популярной сети магазинов Golda в Герцлии, наслаждаясь холодным мороженым, спасаясь от палящего летнего зноя”, – сообщает издание.



Всего год назад Абрамович попал в заголовки газет, когда продал британский футбольный клуб “Челси” за ошеломляющие 3 миллиарда долларов, накопив личное состояние, оцениваемое примерно в 9,2 миллиарда долларов.

