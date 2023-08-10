



Миллиардер, убравший РФ из биографии, впервые высказался против войны в Украине

Сооснователь компании “Яндекс” Аркадий Волож после того, как убрал Россию из биографии на своем сайте, открыто высказал свою позицию по поводу российского вторжения в Украину. Текст его заявления передали представители бизнесмена изданию The Bell.



“Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны”, – заявил Аркадий Волож.



По его словам, “Яндекс” создавался как компания, которая будет представлять “новую Россию – открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами”.



“Но Россия не спешила становиться частью глобального мира, а давление на компанию росло. Мы не сдавались, делали все возможное несмотря на внешние условия. Всегда ли удавалось найти правильный баланс? Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было бы сделать иначе”, – отмечает предприниматель.



Волож подчеркнул, что с началом войны его “история с “Яндексом” закончилась” и сейчас он занимается “поддержкой талантливых российских специалистов, которые вынуждены были покинуть родину”.



“Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны”, – резюмировал он.



Сооснователь и бывший генеральный директор “Яндекс” Аркадий Волож занимает 101 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. С 2015 года бизнесмен проживает в Израиле.

