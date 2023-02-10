



Миллиардер “терроризировал” бывшую жену, чтобы “обмануть ее при разводе”

В 2020 году Кэрил Энгландер, 68-летний председатель Международного центра фотографии, развелась со своим мужем, 74-летним финансистом Исраэлем Энгландером, владеющий состоянием 11,3 миллиарда долларов, сославшись на его многочисленные измены.



В четверг Кэрил Энгландер и ее швейцарская подруга Доминик Леви, известная галеристка, подали иск против Исраэля Энгландера, обвинив его в попытке разлучить их – найме частных детективов, ложных звонках в полицию Нью-Йорка о жестоком обращении с детьми и клеветнической кампании в СМИ. Кэрил хочет также пересмотреть условия развода, утверждая, что Исраэль “запугал” ее, заставив согласиться на несправедливые условия при разводе.



По словам истицы, 40-летний брак Исраэля и Кэрил начал ухудшаться в 2016 году после его “неоднократных измен”. В декабре 2017 года Кэрил переехала в свой пентхаус в башне на Парк-авеню с видом на Центральный парк., а Исраэль остался в особняке, который пара приобрела в 2004 году за 71 миллион долларов.



Когда Кэрил и Леви начали встречаться, Исраэль Энгландер “пришел в ярость”, заявляет пара в иске в Верховный суд Манхэттена, утверждая, что он пытался их разлучить. Миллиардер “терроризировал двух женщин, чтобы добиться разрыва их отношений, полагая, что сможет запугать Кэрил, чтобы она “проснулась” и вернулась к нему". В судебных документах пара утверждает, что разъяренный бывший муж начал “«многолетнюю кампанию принуждения”.



Кэрил и Леви обвиняют Энгландера в том, что он заказал ”почти постоянное” наблюдение, утверждая, что он “точно знал, куда направляется Кэрил и что она делала в любое время". В иске также утверждается, что Энгландер “хотел наказать Кэрил и лишить ее законной, справедливой доли в миллиардах долларов в совместном имуществе, которое он и Кэрил накопили вместе за время своего брака”. По словам истиц, Исраэль пытался “разрушить” галерею Леви, ложно обвинив ее в налоговом мошенничестве. Леви и ее подруга обвиняют Энгландера в попытке разрушить ее репутацию, оклеветав ее перед высокопоставленными фигурами Christie's и Sotheby's. Также, согласно иску, миллиардер пытался настроить СМИ против Леви, давая репортерам информацию о предполагаемых правонарушениях.



Пара считает, что в сентябре 2017 года Энгландер сообщил полиции Нью-Йорка о жестокое обращении Леви с ее детьми. В итоге Леви была вынуждена подать иск против полиции и Управления по делам детей Нью-Йорка, чтобы защитить свою семью, говорится в иске. Кэрил Энгландер также утверждает, что ее бывший муж заставил ее подписать документы без присутствия ее адвоката и скрыл истинную стоимость своего состояния. Она утверждает, что бывший муж пообещал оставить их в покое после подписания соглашения о разводе, в 2020 году женщина “не выдержала и подчинилась”, потому что “была травмирована и отчаянно нуждалась в прекращении запугивания”.



По данным Кэрил, ее бывший муж “владеет более чем 95 процентами стоимости их семейных активов и почти полностью контролирует те немногие активы и средства, которыми располагает Кэрил”.