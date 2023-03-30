



Миллиардер Роберт Крафт запускает информационную кампанию против антисемитизма

Фонд по борьбе с антисемитизмом FCAS, основанный владельцем New England Patriots Робертом Крафтом, запустил мультимедийную кампанию стоимостью 25 миллионов долларов, направленную на повышение осведомленности о растущем антисемитизме в США.



Кампания, в рамках которой сторонников просят поделиться смайликами “Голубой квадрат”, доступными на устройствах iOS, будет включать в себя серию короткометражных фильмов – “Тони”, “Сын” и “Исайя”, каждый из которых изображает формы антисемитских инцидентов, происходящих в Соединенные Штаты.

“Наш фонд отслеживает неуклонный рост антисемитской риторики в социальных сетях с 2020 года, при этом за последний год он увеличился на 14 процентов”, – говорит исполнительный директор FCAS Мэтью Бергер. “Мы надеемся, что эта кампания научит и даст возможность всем американцам выступить против антисемитизма, когда они увидят его в Интернете или в своих сообществах, и #StandUpToJewishHate”.