Миллиардер Роберт Крафт запускает информационную кампанию против антисемитизма
Фонд по борьбе с антисемитизмом FCAS, основанный владельцем New England Patriots Робертом Крафтом, запустил мультимедийную кампанию стоимостью 25 миллионов долларов, направленную на повышение осведомленности о растущем антисемитизме в США.
Кампания, в рамках которой сторонников просят поделиться смайликами “Голубой квадрат”, доступными на устройствах iOS, будет включать в себя серию короткометражных фильмов – “Тони”, “Сын” и “Исайя”, каждый из которых изображает формы антисемитских инцидентов, происходящих в Соединенные Штаты.
В “Тони”, например, мать с дочерью выходят из дома и, собираясь сесть в машину, видят на двери своего гаража свастику и граффити с надписью “Евреям нет”. Тони, их сосед, закрашивает ненавистное сообщение, прежде чем они возвращаются домой.
Кампания будет обсуждаться на канале NBC в шоу “Голос” и продвигаться NBA, NHL и NFL, сообщила группа. FCAS назвал “Голубой квадрат” “простым, но мощным объединяющим символом солидарности и поддержки еврейской общины”.
“Наш фонд отслеживает неуклонный рост антисемитской риторики в социальных сетях с 2020 года, при этом за последний год он увеличился на 14 процентов”, – говорит исполнительный директор FCAS Мэтью Бергер. “Мы надеемся, что эта кампания научит и даст возможность всем американцам выступить против антисемитизма, когда они увидят его в Интернете или в своих сообществах, и #StandUpToJewishHate”.
Согласно ежегодному аудиту, опубликованному Антидиффамационной лигой ADL в четверг , количество антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах увеличилось на 36 процентов в 2022 году .