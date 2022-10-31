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Миллиардер-основатель Revolut отказался от гражданства России
31.10.2022 16:24 Ольга Белозерова

Миллиардер-основатель Revolut отказался от гражданства России

Основатель финтех-стартапа Revolut, миллиардер Николай Сторонский отказался от гражданства Российской Федерации.

Об этом сообщает издание Forbes. Ранее о решении Сторонского писала британская газета The Telegraph. 

"Ник - гражданин Великобритании. Ранее в этом году он отказался от российского гражданства по рождению", - заявили тогда в компании Сторонского.

Кроме этого, представитель Revolut напомнил позицию Николая Сторонского по поводу войны в Украине: "Он по-прежнему решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий". 

Forbes отмечает, что Сторонский стал уже четвертым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, которые отказались от российского гражданства в последнее время. 

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