



Миллиардер-основатель Revolut отказался от гражданства России

Основатель финтех-стартапа Revolut, миллиардер Николай Сторонский отказался от гражданства Российской Федерации.



Об этом сообщает издание Forbes. Ранее о решении Сторонского писала британская газета The Telegraph.



"Ник - гражданин Великобритании. Ранее в этом году он отказался от российского гражданства по рождению", - заявили тогда в компании Сторонского.



Кроме этого, представитель Revolut напомнил позицию Николая Сторонского по поводу войны в Украине: "Он по-прежнему решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий".



Forbes отмечает, что Сторонский стал уже четвертым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, которые отказались от российского гражданства в последнее время.