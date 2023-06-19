



Миллиардер Безос снова поверил в любовь после развода: кто стал избранницей

Американский предприниматель и миллиардер 59-летний Джефф Безос и его невеста, 53-летняя журналистка Лорен Санчес, были сфотографированы на прогулке по Больи, приморской коммуне на Французской Ривьере, пишет PageSix.



Живописный город - последняя остановка пары во время их европейского отдыха, поскольку они уже несколько недель плавают на яхте Безоса стоимостью 500 миллионов долларов. На фотографиях можно увидеть, как Санчес кладет левую руку на лодку, а ее гигантский камень на кольце стоимостью примерно 2,5 миллиона долларов сияет на солнце.



Недавно стало известно, что банковский счет 53-летней Лорен Санчес значительно увеличится с того момента, как она официально станет женой мультимиллиардера. Она могла бы зарабатывать минимум миллион долларов за "каждый год женитьбы", рассказывает адвокат Бретт Уорд.Напомним, Джефф Безос сделал предложение своей возлюбленной в конце мая. Владелец Amazon и его возлюбленная неразлучны с тех пор, как начали встречаться в 2018 году. До этого Безос более 20 лет состоял в браке с Маккензи Скотт. В 2019 окончательно закончился процесс их развода.