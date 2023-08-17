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Мила Кунис и Эштон Кутчер выставили свой дом на Airbnb
17.08.2023 17:40 Ирина Демьянова

Мила Кунис и Эштон Кутчер выставили свой дом на Airbnb

Голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер выставили свой пляжный дом на Airbnb.

Об этом они рассказали в своем Instagram.
 
Знаменитости записали видеоролик, в котором предложили всем желающим провести одну ночь в их загородном доме в округе Санта-Барбара под названием Оазис на берегу океана.

 
"Это не самая безумная идея, которая у меня была… оставайтесь с нами в нашем домике на пляже и приходите, как будто мы старые друзья!" - подписал видео Кутчер.
 
Внутри дома есть кухня, две спальни и ванная. Рядом находятся джакузи и открытая терраса, которая выходит прямо на пляж.
 
"Мы встретим вас по прибытии и позаботимся о том, чтобы у вас было все для веселого отдыха на пляже. Питание и закуски будут предоставлены", - добавили супруги.

 

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