



Мила Кунис и Эштон Кутчер выставили свой дом на Airbnb

Голливудская пара Мила Кунис и Эштон Кутчер выставили свой пляжный дом на Airbnb.



Об этом они рассказали в своем Instagram.



Знаменитости записали видеоролик, в котором предложили всем желающим провести одну ночь в их загородном доме в округе Санта-Барбара под названием Оазис на берегу океана.





"Это не самая безумная идея, которая у меня была… оставайтесь с нами в нашем домике на пляже и приходите, как будто мы старые друзья!" - подписал видео Кутчер.



Внутри дома есть кухня, две спальни и ванная. Рядом находятся джакузи и открытая терраса, которая выходит прямо на пляж.



"Мы встретим вас по прибытии и позаботимся о том, чтобы у вас было все для веселого отдыха на пляже. Питание и закуски будут предоставлены", - добавили супруги.



