



Михалков отсудил у своих друзей миллионы рублей

Одиозный российский режиссер Никита Михалков выиграл суд против своих друзей.



По данным Telegram канала Mash, тяжба против продюсера Владимира Досталя и его супруги Мариам длилась в течение четырех лет.



Сначала у Михалкова 16 миллионов рублей под расписку на год занял Досталь, а вернуть не смог. Позже и его супруга одолжила у режиссера деньги.



Общая сумма займа составила около 25 миллионов рублей. За четыре года долг семейство так и не вернуло. В итоге, Михалков их отсудил, сумев вернуть себе около 22 млн рублей.