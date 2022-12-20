



"Михаил Задоров умер после того, как ему подарили куклу вуду"

Экстрасенс Альбина Селицкая в эфире ток-шоу «Пусть говорят» заявила, что причиной смерти юмориста Михаила Задорнова стал подарок в виде куклы вуду.



По словам подруги артиста, он принял куклу в дар незадолго до смерти. «Она как-то плохо влияла на него, и через полгода Михаил Николаевич стал плохо выглядеть. Подарок точно сделал близкий человек, возможно, женщина», — считает Селицкая. Ясновидящая объяснила, что куклы нельзя нарекать человеческими именами.



Селицкая рассказала, что вуду была размером примерно в метр. По ее словам, Задорнов и сам обладал даром предвидения и предсказал пандемию коронавируса.



Михаил Задорнов скончался в 2017 году в результате борьбы с раком головного мозга.