Михаэли стала мамой во второй раз
Председатель "Авода" Мейрав Михаэли и комик Лиор Шляйн стали родителями во второй раз.
Радостным событием они поделились 13 апреля.
Михаэли рассказала в Twitter, что у них родился второй сын. Мальчика родители назвали Алоном.
Напомним, первенца у Михаэли и Шляйна появился в 2021 году. Ребенка, которого назвали Ури, родила суррогатная мать. По этой причине Михаэли ездила в США.
נאלצת להיעדר מההפגנות בשבת. מקווה שתבינו.— Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) April 13, 2023
אמא של אורי ואלון. pic.twitter.com/mVqHtp8h3T