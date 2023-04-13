



Михаэли стала мамой во второй раз

Председатель "Авода" Мейрав Михаэли и комик Лиор Шляйн стали родителями во второй раз.



Радостным событием они поделились 13 апреля.



Михаэли рассказала в Twitter, что у них родился второй сын. Мальчика родители назвали Алоном.



Напомним, первенца у Михаэли и Шляйна появился в 2021 году. Ребенка, которого назвали Ури, родила суррогатная мать. По этой причине Михаэли ездила в США.