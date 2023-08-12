



Мифы и реальность о мужском достоинстве: у кого самый большой?

Слухи приписывают мужчинам разных национальностей либо невероятно огромные размеры гениталий, либо откровенно принижают их мужское достоинство. Так ли это на самом деле? Исследования представляют интересные цифры.



Многие, естественно, интересуются "средним" размером мужского полового органа, и действительно есть исследования, предполагающие, что мужчины (и, в некоторой степени, женщины) разделяют это любопытство. Тем не менее, наука, стоящая за этим, может развенчать слухи. Исследования показывают, что в глобальном масштабе у мужчин больше сходства, чем различий в размерах в зависимости от границ и происхождения.



Средний мировой размер эрегированного полового члена составляет от 13 до 14 сантиметров. Мужчины могут сильно зацикливаться на своих размерах, несмотря на то, что они не имеют никакой связи ни с фертильностью, ни с успехами на любовном фронте.



Итак, важно помнить, что размер — это еще не все, важно то, как вы воспринимаете и ведете себя!



Что касается женских предпочтений, то зацикленность на длине больше касается мужчин. В то время как многие женщины ценят обхват так же или даже больше.



Когда в исследовании 2015 года женщинам предложили линейку цифровых 3D-моделей , идеальным выбором женщин в качестве долгосрочного партнера был пенис размером 16 см в длину и 12 см в обхвате.



Колоссальные 85% женщин в другом исследовании выразили удовлетворение размером своего партнера. Так что, пришло время выбросить линейку и принять правду: размер — это еще не все!



Тем не менее, существует топ-10 стран, где мужчины могут похвастаться самыми большими пенисами.



Первую строчку этого рейтинга занимает Судан с 17,95 см, на втором месте ДР Конго (17,93 см). Тройку лидеров замыкает Эквадор ( 17,59 см).

В "самую длинную" десятку вошли также Республика Конго, Гана, Нигерия, Венесуэла, Ливан, Колумбия и Камерун.



Антирейтинг стран, где мужчины обладают самыми скромными размерами, возглавляют Таиланд (9,43 см), Северная Корея (9,84 см) и Камбоджа (9,84 см).