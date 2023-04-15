



Миддлтон повлияла на решение Меган Маркл не ехать на коронацию Чарльза

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон повлияла на решение Меган Маркл не приезжать на коронацию Чарльза III.



По данным Page Six, об этом рассказал королевский биограф и эксперт Том Бауэр.



"Мы все должны быть благодарны за то, что Кейт, в конце концов, я думаю, помешала приезду Меган и сказала, что она "ни при каких обстоятельствах не должна там быть", - считает он.



По словам королевского эксперта, Кейт якобы предупредила Меган о том, что если та все же решится приехать в Великобританию из США вместе со своим супругом принцем Гарри, то ей "придется сидеть сзади".



Бауэр также отметил, что Гарри, вероятно, не появится после коронации с другими членами королевской семьи на балконе Букингемского дворца.



"Если король позволит Гарри выйти на балкон, тогда там должен быть и принц Эндрю, а два принца-ренегата перед публикой будут ознаменовать плохое начало правления короля Чарльза", — считает он.

