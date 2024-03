Миддлтон извинилась за публикацию первого после операции семейного фото

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон принесла извинения за публикацию Кенсингтонским дворцом первой после ее операции семейной фотографии.



Ей пришлось пойти на такой шаг после того, как пользователи заметили, что фото было сильно отредактировано.



"Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я бы хотела принести свои извинения за путаницу, которую вызвало семейное фото", - извинилась она.



Пользователи обратили внимание на то, что руки у принцессы Шарлотты размыты, а одна нога Кейт оказалась длиннее второй. В связи с этим в сети заподозрили, что семейный кадр оказался фальшивкой.



I wasn’t in on this whole conspiracy about Kate Middleton missing and the royals covering it up until they dropped this obviously fake photo today to appease public concern.



I do photography, and work with post processing/editing a lot … here are just a few unexplainable issues pic.twitter.com/O0NBUpIYru