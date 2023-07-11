



МИД просит выйти на связь ветерана, которого Wizz Air высадила из самолета

Как сообщал Mignews, в Израиле украинского ветерана войны высадили из самолета, потому что мужчина не мог сидеть с протезом.



Министерство иностранных дел Украины просит украинского ветерана, которого принудительно высадили из самолета в аэропорту Тель-Авива, выйти на связь, поскольку хочет выяснить все обстоятельства инцидента и защитить его права.



"Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться. Поскольку формальных обращений к нам не поступало, просим украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь с МИД или посольство Украины в Израиле", - заявил спикер МИД Олег Николенко.



В частности, в МИД можно обратиться по телефону +38 044 238 1588 или [email protected]



В посольство Украины в Израиле – по телефону +972 54 667 6782 или [email protected]



"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за рубежом – безусловный приоритет", - подчеркнул Николенко.