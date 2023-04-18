



МИД Чехии сбалансирует время работы из-за преждевременной смерти трех дипломатов

За последние пять месяцев преждевременно скончались трое чешских дипломатов в возрасте от 46 до 55 лет. Поэтому Министерство иностранных дел Чехии просит своих сотрудников найти баланс между работой и личной жизнью.



Politico ознакомилось с письмом главы чешского МИда Яна Липавского, в котором тот просит подчиненных больше беспокоиться о физическом и психическом здоровье, ведь они работают “в тяжелейших условиях и часто вдали от семьи”.



Такое обращение Яна Липавского связано со смертями 50-летней заместительницы посла Чехии в Израиле Моники Студенты в марте, 46-летнего посла в Польше, экс-представителя Чехии в ЕС Якуба Дюрра в феврале и посла в Швейцарии и Лихтенштейне Екатерины Фиалковой в ноябре.



В МИДе Чехии отметили, что готовы поддерживать работников и помочь справиться с рабочими нагрузками, в том числе благодаря психологам.