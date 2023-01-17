



Международный день Винни-Пуха: как мягкие игрушки помогают раннему развитию

День Винни-Пуха отмечается ежегодно 18 января, в день рождения британского писателя А. А. Милна (1882–1956), написавшего книгу. Во всем мире его принято отмечать пикниками с большим количеством меда, чтением книг о Винни-Пухе и просмотром фильмов.



Доктор Моран Коэн-Илоз, специалист по психологии развития в Службе здравоохранения “Клалит”, рассказала о том, как Пух и другие мягкие игрушки влияют на эмоциональное развитие детей. Она объяснила, что взаимодействуя с мягкими игрушками, “дети подвергаются воздействию различных материалов и текстур, которые расширяют их сенсорные навыки и знания о мире”.



“Плюшевый мишка – это не просто игрушка. Помимо прочего, он может помочь справиться с такими ситуациями, как стресс и тревога, и является очень важной частью детства”, – объясняет доктор Моран Коэн-Илоз.



Мягкие игрушки стимулируют различные сенсорные системы, в том числе зрение. Так ребенок оттачивает сенсомоторные навыки и узнает о своей способности действовать и влиять на мир. Кроме того, воздействие мягких игрушек также имеет эмоциональный аспект. По словам доктора, они часто используются в качестве “переходного объекта”, который символизирует успокаивающее присутствие родителя и помогает ребенку стать самостоятельным и выйти в большой мир.



“Мягкость и уют игрушки заменяют теплоту и близость к родителю и позволяют ребенку более независимо смотреть на мир”, – подчеркивает доктор Коэн-Илоз.