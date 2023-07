Между рейсами: Турист выиграл в аэропорту Лас-Вегаса $1,3 млн в игровом автомате

В международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе турист сорвал джекпот и выиграл 1,3 миллиона долларов в игровом автомате. Сцена была снята на камеру видеонаблюдения и опубликована в соцсетях.



Во время пересадки между рейсами в Лас-Вегасе турист решил попытать счастья в игре "Wheel of Fortune Triple Double Emeralds" на автомате, расположенном в Терминале 1 аэропорта, и выиграл 1,3 миллиона долларов. Имя счастливчика и другая информация о нем не разглашаются, однако в соцсетях под видео, зафиксировавшем успех, опубликованы официальные подтверждения и приветствия представителей аэропорта.



“Лучший способ закончить отпуск – стать миллионером!” – написала администрация аэропорта.



За последние 36 лет игровые автоматы, установленные в международном аэропорту Гарри Рида, принесли более 1 миллиарда долларов дохода. Согласно отчетам, компания управляет более 1'400 автоматами в аэропорту Лас-Вегаса. В среднем они приносят валовой доход в размере 39,8 миллиона долларов в год. Из этих средств аэропорт ежегодно получал около 34,4 миллионов долларов.



Скотт Кичлайн, заместитель директора по бизнесу в аэропорту, говорит: "Неавиационные доходы помогают снизить наши расходы для авиаперевозчиков, предлагая к тому же путешественникам уникальный опыт".



Международный аэропорт Гарри Рида и международный аэропорт Рино-Тахо – единственные два аэропорта в США, в которых путешественникам доступны игровые автоматы.



“Наличие автоматов в аэропорту – это удобство, которым путешественники в значительной степени пользуются и которого ждут. Вид и звуки игровых автоматов после выхода из самолета задают тон всей поездке, это опыт, который можно получить только в Вегасе. А перед выходом на посадку многие также получают последнюю возможность сорвать джекпот”, – добавил Кичлайн.

Someone just won the 1.3 million jackpot on the slot machine at the airport! pic.twitter.com/muhQyn6JDU