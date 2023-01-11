



Между делом: способ уборки, позволяющий без усилий содержать дом в чистоте

Немецкая аккуратность и педантичность всегда считалась эталоном. Casablitzblanka, что в переводе на русский язык означает «сверкающий дом», - это немецкая система уборки, которая появилась в 2000-е годы и все больше набирает популярность в европейских странах. Она привлекает своей прагматичностью, эффективностью и легкостью.



Гораздо проще убирать понемногу и часто, чем тратить часы на разгребание завалов. Можно прийти домой и сразу убрать вещи в шкаф, а можно скидывать их на стул и потом разбирать целую гору.



Можно выпить кофе с бутербродом на завтрак и сразу сполоснуть за собой чашку и блюдце, а можно копить посуду целый день в раковине, а вечером полчаса ее мыть.



Можно сразу после приготовления ужина протереть плиту, а можно неделю к ней не прикасаться, а потом с трудом оттирать застаревшие пятна.







Несколько правил немецкой уборки по методу Casablitzblanka



1.Составляем списки дел. План уборки, меню, список покупок в магазине на день. Это очень облегчает работу и экономит время. И, кроме того, дает возможность систематизировать мысли и правильно распределить задачи и силы.



2.Начинаем уборку с проветривания квартиры и наведения в ней поверхностного порядка. Просто убираем все лишнее, что оказалось вдруг не на месте, заправляем постели, поливаем цветы. Такая ежедневная рутина занимает не более 5-ти минут в каждой комнате.



3.Выбираем «комнату дня». Каждый день это должно быть другое помещение. Например, в воскресенье – спальня, в понедельник – салон, во вторник – детская и т.д. В «комнате дня» придется провести больше времени, чем в остальных – минут 20-30. В ней мы протираем пыль, полы, пылесосим, при необходимости, чистим мебель.



4.Суббота – выходной. Даже если вам кажется, что квартира все еще нуждается в уборке, не поддавайтесь на соблазн. Это тоже одно из правил Casablitzblanka.



Разумеется, для эффективной уборки необходима и соответствующая бытовая техника. Компания Thomas вот уже более 115 лет ассоциируется у покупателей с немецким качеством, надежностью и безопасностью. Thomas – идеальный помощник в уборке по методу Casablitzblanka.



Недавно компания представила в Израиле новую модель моющих пылесосов премиум-класса THOMAS Vestfalia XT Ultra. Новая модель не только незаменима в уборке, но и, благодаря, инновационному водяному фильтру THOMAS AQUA-BOX, способствует очищению воздуха в помещении и удалению аллергенов.







THOMAS Vestfalia XT Ultra – это многофункциональный домашний помощник – он качественно и без разводов моет пол, чистит ковры и обивку мягкой мебели, может также отмыть застарелые пятна. Конструкция THOMAS Vestfalia XT Ultra продумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным, в комплект входят несколько насадок: переключаемая насадка для уборки гладких полов и ковров, насадка для очищения мягкой мебели и матрасов, насадка для очищения труднодоступных мест и щелей, насадка для влажной уборки ковров с адаптером для гладких полов и насадка для влажной уборки обивки мягкой мебели и матрасов. После влажной чистки ковры и мягкая мебель выглядят как новые. Пылесос одновременно моет и просушивает поверхность, оставляя ее практически сухой.



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